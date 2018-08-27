عمرو موسى: ماكين كان يحترم مصر ودورها

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تويتر

أمريكا

عمرو موسي

جون ماكين

الإخوان المسلمون

قدم السفير عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، خالص تعازيه فى وفاة السيناتور الأمريكى جون ماكين.

وقال موسى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى  "تويتر": "كان ماكين يحترم مصر ودورها، اختلف معنا ومع أولوياتنا السياسية ولكنه كان مدركًا لقيمة التفاهم مع مصر".

وتابع وزير الخارجية الأسبق قائلا: "كان السيناتور چون  ماكين صديقاً ولكنه كان صاحب مواقف واضحة ويتفاعل أيضًا مع المواقف الواضحة. من هنا كان حوارنا المتواصل وخلافنا حول العلاقات الأمريكية العربية".

وعلق رواد موقع تويتر على المنشور، فقال  فؤاد محمد: "حضرتك تطبق مبدأ اذكروا محاسن موتاكم.. فتشت فلم أجد له واحدة.. الموت له جلاله والحساب البشري الآن لا يجدٍ.. حسابه الآن أمام الديّان العادل.. دماء من ماتوا في سيناء في رقبته".

واضاف خالد مدبولى: "لا يا معالى الأمين العام كان جزءا من المؤامرات الداعمة للإخوان، حزب الجمهورى اليهودي الذى ظل يدعم الإخوان حتى رحل غير مأسوف عليه".

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