شاهد.. لحظة اندلاع حريق فى جزيرة "ماوى" بسبب الأعصار

27 أغسطس 2018 - 12:31 م

أبرز الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "8الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc " لقطات مصورة من حادث اندلاع الحرائق التي شهدتها جزيرة "ماوي" الأمريكية بسبب إعصار "لين".

وكانت سلطات ولاية هاواي الأمريكية حذرت مواطنيها من أن الملاجئ التي اتخذها المواطنون لتجنب العاصفة لم تكن قوية بما يكفي، وطالبتهم بتوخي الحذر مع اقتراب وصول العاصفة.

وكانت السلطات الأمريكية طالبت المواطنين بسرعة البحث عن ملاجئ أخرى أكثر أمانًا وتخزين الطعام والماء الذي يكفي لمدة أسبوعين لمواجهة الإعصار الذي من المحتمل أن يدمر الولاية ويودي بحياة الكثيرين.

وأشارت السلطات إلى أن الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية قبل وصول الإعصار تسببت في حدوث انهيارات وفيضانات في هاواي، ما أدى إلى غرق المقاطعات بالمياه.