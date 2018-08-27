"الجبلاية" تحيل "صلاح" لـ"لجنة الانضباط"

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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، إحالة اللاعب محمد صلاح إلى لجنة الانضباط على خلفية هجوم الأخير عليهم بالأمس.

وأصدر "الجبلاية" بيانا منذ قليل قالت فيه: "حرصا من الاتحاد المصرى لكرة القدم على بيان الحقائق، وإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، نحيط الكافة علمًا أنه ليس من اختصاص الاتحاد النظر في قضايا اللاعبين ومشاكلهم الشخصية وحلها، حيث إن هناك جهات مختصة لنظر قضاياهم لذا فإننا نوجه وكيل المدعو محمد صلاح حامد غالى طه باللجوء إليها". 

واختتم البيان "سيتم إحالة اللاعب المذكور إلى لجنة الانضباط لإخلاله باللائحة ونشره بيانات على غير وجه الحقيقة من شأنها الإضرار بسمعة مؤسسة وطنية لغايات التكسب الإعلامي ونيل الشهرة على حسابها".

   



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