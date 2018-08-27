» ذبح شاب لسرقة التوك توك الخاص به بالقليوبية

أحمد الشربينى
أقدم عاطل على ذبح سائق لسرقة التوك توك الخاص به بمنطقة خلف السجل المدنى، بمدينة شبين القناطر.
وردت معلومات للرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وتلقيه إخطارا بعثور الأهالى على سائق توك توك به إصابات بالغة وذبح قطعى من الرقبة بالخلف، وسرقوا توك توك الخاص به وتاركوه غارقًا فى دمائه.
وتم إحالة المصاب لمستشفى بنها الجامعى، والذى حالته لمستشفى عين شمس، وجار تكثيف الجهود لضبط الجناة وتولت النيابة التحقيق.
عصر03:38 م
فجر
04:05
شروق
05:33
ظهر
12:01
عصر
15:38
مغرب
18:30
عشاء
20:00