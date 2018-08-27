ارتفاع وفيات الحجاج المصريين إلى 51 حالة

27 أغسطس 2018 - 12:50 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 51 حالة.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، إن المتوفي هو الحاج رجب محمد إسماعيل عبد المنعم، 61 عاما، من محافظة سوهاج، ويتبع حج السياحة، لافتاً إلى أنه توفي بالمدينة المنورة.

وأضاف شوقي في بيان اليوم، أن الحاج توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى التنسيق مع السلطات السعودية المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.