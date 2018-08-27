مذيعة قناة "أون" تتعرض لحادث سير مروع

27 أغسطس 2018 - 12:55 م

قالت الصفحة الخاصة بالاعلامية إيمان عز الدين، المذيعة بقنوات أون تى فى الفضائية، على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" ، أنها تعرضت لحادث سير مروع صباح اليوم االاثنين .

وذلك الحادث وقع بأحد الطرق السريعة ، وتبين الأمر من خلال صور تم نشرها لسيارتها بعد تعرضها للحادث، مصحوبة بـ: "تعرضت لحادث مروع، وهي الآن بين يدي الله حيث تخضع لعدة جراحات، دعواتكم لها".

كانت الإعلامية إيمان عز الدين، قدمت عددا من البرامج التلفزيونية منها مفتاح الحياة، وصباح أون، والشعب يريد وبصراحة.