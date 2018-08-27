هل يكرم "يويفا" محمد صلاح؟

27 أغسطس 2018 - 01:03 م

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن عدد من التعديلات الخاصة ببطولة أبطال أوروبا على رأسها جاء مفتاح الحياة الذى قد يمنح اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي مزاملة رسمية للاعب ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتيني المحترف بين صفوف برشلونة الإسباني أو حسم مصيره بالانتقال الى ريال مدريد الذى يضعه ضمن الحسابات.

وأكد اللاعب للموسم الثاني على التوالى أنه متواجد فى إنجلترا للتأكيد على أنه الأفضل حاليًا على الساحة العالمية فى ظل تراجع مستوى الثنائى كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي بفعل السن والمدة الطويلة التى تواجدا بها فى الملاعب.

وجاء التعديل بأنه يجوز لأى نادٍ الاستفادة من خدمات لاعب ضمه فى فترة الانتقالات الشتوية بالبطولة القارية على عكس السابق حيث كانت القيود تمنع أى لاعب انتقل خلال فعاليات البطولة من نادي يشارك فيها إلى نادٍ آخر أن يشارك، وهو الأمر الذى حرم فى النسخة الماضية البرازيلي كوتينيو الذى انتقل فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لفريق البارسا فى صفقة بلغت قيمتها 140 مليون يورو قادمًا من صفوف فريق ليفربول أيضًا.

وكشفت تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية عن وضع إدارة الناديين الإسبانيين النجم المصرى داخل اهتماماتهما خلال فترة الانتقالات المقبلة "الشتوية"، وذلك فى ظل المستويات الفنية الراقية التى يواصل اللاعب تقديمها مع الفريق فى الدوري الإنجليزى.