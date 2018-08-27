» حقيقة وفاة والدة "منى زكي"

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عودة العمالة.

تدهورت الحالة الصحية لوالدة الفنانة منى زكي في الفترة الأخيرة حيث تشهد استقرارًا بمعدلات بسيطة ما أدى إلى تدهورها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وقال مصدر إن منى زكى اصطحبت والدتها إلى إحدى المستشفيات الأوروبية لكم سوء الحالة الصحية لوالتها وضعها في حالة نفسية سيئة.

ونفى المصدر ما تردد من شائعات حول وفاتها لافتا إلى أنها ما زالت علي قيد الحياة.

يذكر أن الفنانة منى زكي تشارك في فيلم وثائقي بعنوان "The Crew " ويشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم منهم أحمد حلمي، يسرا، شريف منير، وغيرهم من النجوم.


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