الحكومة تقترض 3 مليارات جنيه تعرف على السبب

27 أغسطس 2018 - 01:18 م

قرر البنك المركزي المصري، طرح سندات خزانة حكومية بـ3 مليارات جنيه اليوم الإثنين نيابة عن وزارة المالية.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 1.25 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.75 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، ومساعدات ومنح الدول العربية والقروض الدولية.