26 سبتمبر.. الحكم على يوسف الحسيني فى إهانة الزند

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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حجز محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني، في البلاغات المقدمة ضده من المستشار أحمد الزند، لـ26 سبتمبر المقبل للحكم لاتهامه بالسب والقذف وإهانة السلطة القضائية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل على ومحمد خيري أحمد وأشرف محمد على، وسكرتارية أيمن محمود.

وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، تقدم بـ3 بلاغات للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه عبر إحدى القنوات الفضائية.


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