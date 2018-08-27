» "ماكرون" يدعو لتجنب الاعتماد على أمريكا أمنيًا

27 أغسطس 2018 - 01:24 م

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى تجنب الاعتماد على الولايات المتحدة أمنياً، مشيرا إلى أنه سيعرض مقترحات لتعزيز أمن التكتل.

وقال في خطاب مهم بشأن إعادة إطلاق أجندته الدبلوماسية أمام 250 سفيرا، إنه “لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على الولايات المتحدة في أمنها. ضمان أمن أوروبا مسؤوليتنا”.

ومن جانب آخر، أكد ماكرون من جديد تصميمه على الدفع قدما بالاتفاق الذي أبرم بين مختلف الأطراف الليبيين في مايو الماضي وينص خصوصا على إجراء انتخابات في ديسمبر.

وقال في خطابه: "أؤمن بعمق في إعادة السيادة الليبية". وأضاف "في هذا البلد الذي أصبح مسرحا لكل المصالح الخارجية، دورنا هو النجاح في تطبيق اتفاق باريس الذي وقع في مايو” الماضي.