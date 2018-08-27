اتحاد الكرة يحذر من تداول خطاب مزور عن صلاح

27 أغسطس 2018 - 01:27 م

نفى اتحاد الكرة في بيان عاجل له، صحة ما تم تداوله عن تحويل اللاعب محمد صلاح للجنة الانضباط.

وقال الاتحاد في بيانه: "يتم تداول خطاب مزور موقع باسم رئيس الاتحاد المهندس هاني أبو ريدة بخصوص اللاعب محمد صلاح".

وتابع: "هذا الخطاب مزور، مطالبًا كل وسائل الإعلام بعدم الاعتماد على أي بيانات إلا من خلال الطرق الشرعية للاتحاد.

وكان هناك بيان انتشر الساعات الماضية يحمل توقيع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، يفيد بإحالة اللاعب إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بالأمس.