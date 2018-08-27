طقس الغد حار مع توقعات بسقوط الأمطار

27 أغسطس 2018 - 01:28 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الثلاثاء 28 أغسطس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة هناك وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة ويبلغ ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

وسط الدلتا 25 33

الإسكندرية 27 31

بلطيم 27 31

مطروح 24 31

السلوم 23 30

سيوة 26 37

بورسعيد 26 30

دمياط 26 30

العريش 24 31

رفح 23 31

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 33

رأس سدر 25 36

نخل 18 33

نويبع 27 33

طابا 25 34

كاترين 16 32

الطور 27 31

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 34

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 35

المنيا 26 35

أسيوط 23 34

سوهاج 24 35

قنا 25 36

الأقصر 26 38

أسوان 28 39

أبوسمبل 28 39

الوادى الجديد 28 38

شلاتين 25 36

ابو رماد 26 35

راس حدربة 27 34

حلايب 27 34