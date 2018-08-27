عبد الله يشدد على الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعى بالغردقة

27 أغسطس 2018 - 01:38 م

وجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على سرعة الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة أبو عشرة بالغردقة.

وأكد المحافظ سرعة الانتهاء من كل الخدمات وأعمال البنية التحتية لهذه المساكن حتى يتم تسكينها بأقرب وقت ممكن وأمر كل القطاعات التي تعمل بالمنطقة بتجهيز معداتها للعمل على وجه السرعة فى إنهاء هذه المساكن بكافة معايير الجودة.

كما أكد تسليم هذه المساكن على قدر عال جدًا من الكفاءة والنظافة وعلى مديرية الإسكان أن تتسلم كل العمارات بالمعايير المطلوبة.

يذكر أن مشروع 1000 وحدة سكنية يشرف على تنفيذه بمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة.