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بالفيديو.. إيطالي يعلن إسلامه فى المسجد الأقصى

عرب وعالم

ايطالي
جانب من اعلان الإيطالي إسلامه

متابعات- محمد الخرو

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المسجد الأقصى

الشهادتين

أشهر سائح إيطالي إسلامه في باحات المسجد الأقصى بالقدس العربية المحتلة حيث ظهر في مقطع فيديو مع 3 شباب مسلمين، وردد معهم الشهادتين معلنًا إسلامه بشكل رسمي.

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي لاقى استحسان من جميع المسلمين على مستوى أنحاء العالم وتفاعل النشطاء مع الشاب الذي أعلن إسلامه لافتين إلى أن قرار إعلان إسلامه في المسجد الأقصى قصف جبهة الاحتلال الإسرائيلي.

 وعقب إعلان الشاب الإيطالى إسلامه من أرض أول القبلتين فى الإسلام، احتفى بذلك مع أصدقائه بتبادل السلام فيما بينهم، أمام المسجد الأقصى الذى يتمتع بقدسية خاصة لدى المسلمين.

شاهد الفيديو..


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