» سما المصري: ريحوا الزبون علشان يعرف يدى

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هاجمت الفنانة الاستعراضية سما المصري، اتحاد كرة القدم، بسبب الأزمة التي نشبت بينه وبين محمد صلاح لاعب منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لعدم رد "الجبلاية" على اتصالات ورسائل وكيل اللاعب.

وقالت "المصري" في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سؤال واحد لاتحاد الكرة المصري في أزمة محمد صلاح، سؤال واحد.. هو إحنا عندنا كام صلاح، وكل كام سنة مصر هتجيب لاعب زيه؟؟.. أنا لو في الاتحاد معاكوا صدقوني كنت قدمت استقالتي لأن دي مش أول مرة صلاح يشتكي منكم".

وسخرت "سما" من الاتحاد، قائلة: "على رأي الزعيم عادل إمام (ريحوا الزبون عشان يعرف يدي...عشان يعرف إيه؟؟ يدي) بس خلاص".

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