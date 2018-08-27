"فيفا" يكشف السبب وراء ترشيح "صلاح" لأفضل لاعب

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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمهارات اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي قائلاً: موهبته الاستثنائية وأهدافه التى تجمع بين الحيل والموهبة الفريدة كانت سببا فى ترشيحه لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018".

وأضاف "فيفا" في تغريدة له عبر حسابه السمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رمز الفراعنة وجد طريقه أيضًا لقلوب المعجبين فى جميع أنحاء العالم هذا العام".

إشادة الاتحاد الدولى بنجم المنتخب الوطنى محمد صلاح، خاصة بعد المستويات التى يقدمها مع فريقه الإنجليزى، تفتح الباب للتساؤل هل ترجح كفة محمد صلاح للفوز بالجائزة؟.

وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018، وضمت محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، وكريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، ولوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسبانى.

وسيتم الإعلان عن هوية الفائز جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018 يوم 30 أغسطس الجارى بإمارة "موناكو" الفرنسية، على هامش سحب قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019.


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