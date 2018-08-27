» الصور الأولى لتصفية 5 إرهابيين فى تبادل إطلاق النار

27 أغسطس 2018 - 02:20 م

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الصور الأولى لتصفية 5 إرهابيين بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم.

وقالت الداخلية في بيان لها: "استمرار لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد.

وشارك قطاع الأمن الوطنى أجهزة وزارة الداخلية المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية حول أماكن تردد وتمركز العناصر المُشتبه فيها، خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلى، والتى يسعى هؤلاء العناصر لاتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية .

وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم، واتخاذهم من خور جبلى مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى، قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.











