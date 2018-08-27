إعلان الجداول الدراسية على المواقع الإلكترونية للطلاب قبل بدء الدراسة

27 أغسطس 2018 - 02:28 م

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، اجتماعاً مع وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة استعدادات الجامعة لاستقبال طلابها بالعام الجامعى الجديد 2018/2019 والاستعداد للكشف الطبى.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى عبد النبى، علي وكلاء الكليات بسرعة إعلان الجداول الدراسية على الطلاب الجدد والقدامى قبل بدء الدراسة بأسبوع وإعلانها علي المواقع الإلكترونية بالكليات، وذلك ضمانًا لانتظام الدراسة منذ أول أيامها.

وفى نفس السياق ذاته ناقش المجلس استعدادات الكليات للكشف الطبى للطلاب الجدد وفقًا للمواعيد التى سوف يقرها مجلس الجامعة في انعقاده صباح الغد، حيث وضعت الجامعة برئاسة الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا خطة تتضمن أفكاراً مبتكرة وتشكيل لجان تعمل فى الأماكن الحيوية لمتابعة أعمال الصيانة والتجميل والتطوير بمختلف أماكن الجامعة، وكذلك إنشاء مكتب استعلام دائم على مداخل الجامعة وبالكليات للرد على استفسارات الطلاب، هذا إلى جانب توزيع أكثر من 20 عمل فنى نتاج أعمال الكليات الفنية بميادين الجامعة وبمداخل الكليات، هذا إلى جانب تصميم لافتات إرشادية وخرائط مضيئة وتوزيع الدلائل والكتيبات الإرشادية للطلاب.

وأوضح الدكتور "محمد جلال" أن استعداد الجامعة لتطوير ورفع كفاء المنشآت بها هذا العام يأتى فى إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بالقاهرة خلال مؤتمر الشباب السادس ودعوته لتفعيل دور الجامعات والاستفادة من خبراتها من خلال دعم الدولة لجهود تطوير التعليم باعتباره الأساس فى بناء دولة عصرية، والاعتماد على موارد الجامعة الذاتية فى رفع كفاءة منشآتها حيث أعلن المجلس منح أفضل كلية تستعد وتتزين فى استقبال طلابها كأسًا تقديرًا لتميزها فى الاستعداد للعام الجامعى الجديد.