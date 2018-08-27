مؤشرات ضربة أمريكية لبشار الأسد

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نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها الاثنين، إنها رصدت تعزيزات تقوم بها واشنطن لقواتها في الشرق الأوسط استعداداً لما تخشى موسكو من أن تكون ضربة محتملة توجهها لقوات النظام السوري، وذلك حسبما أفادت وكالة رويتزز.

ونقلت الوكالات عن الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف، قوله إن المدمرة الأمريكية روس المسلحة بصواريخ موجهة دخلت البحر المتوسط في 25 أغسطس وهي مزودة بما قدره بأنه 28 صاروخاً من طراز توماهوك القادرة على ضرب أي هدف في سوريا.

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