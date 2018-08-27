  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:43 م
بحث متقدم
من المؤتمر

بيان تضامني للحركة المدنية مع "معتقلي العيد"

ارشيف

وفاة الفنان عمر ناجى

ارشيف

وكيل "صلاح": "لقد طفح الكيل"

صلاح

"فيفا" يكشف السبب وراء ترشيح "صلاح" لأفضل لاعب

سد النهضة

إثيوبيا تتخذ قرارًا جديدًا بشأن سد النهضة

الداخلية

مقتل 5 إرهابيين فى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن

اتحاد الكرة المصري

اتحاد الكرة يحذر من تداول خطاب مزور عن صلاح

محكمة النقض

ندب 156 مستشارًا وقاضيًا لمحكمة النقض

ابمان

مذيعة قناة "أون" تتعرض لحادث سير مروع

محمد صلاح

"الجبلاية" تحيل "صلاح" لـ"لجنة الانضباط"

وفاة الفنان عمر ناجى

الصفحة الأخيرة

ارشيف
ارشيف

متابعات- محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

وفاة المفكر الاقتصادي سمير أمين

#

هذا ما قاله الفنان أحمد حلمى عن وفاة زميله "شرف"

#

أسرار تنشر لأول مرة في وفاة الفنان خالد صالح

#

وفاة فنان شاب بعد صراع مع المرض

ضرب الزوجة

التجمع

ضرب السيدات

ربط السيدات وضربهن

توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان عمر ناجى، على أن تقام الجنازة بكاليفورنيا بأمريكا، وفقا لما أعلنت نجله شقيقته عبر صفحتها على موقع "فيس بوك.

وكتبت: "فقيد آل السقايين خالي الفنان عمر ناجي إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك يا خالي عمر صاحب القلب الطيب والخلق الكريم والأصل الطيب".

الممثل هو الزوج الرابع والأخير للفنانة الراحلة زبيدة ثروت، وهو ممثل مسرحي وعمل مخرجا لعدد من المسرحيات، ومن بين إعماله فيلم "حتى آخر العمر" مع محمود عبد العزيز ونجوى إبراهيم وعمر خورشيد، ومن بعده شارك فى العديد من الأفلام والعديد من الأعمال التلفزيونية والتي من أبرزها "الأخرس"، "الأيام"، "ذئاب الجبل"، "الأخطبوط"، "الرجل الآخر" وكان آخر أعماله فيلم "علمنى حبك" عام 2005 وبعدها اختفى من على الساحة الفنية تماماً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» سما المصري: ريحوا الزبون علشان يعرف يدى
» الصور الأولى لتصفية 5 إرهابيين فى تبادل إطلاق النار
» بالفيديو.. إيطالي يعلن إسلامه فى المسجد الأقصى
» الذهب يرتفع جنيهين ليسجل هذا الرقم
» "ماكرون" يدعو لتجنب الاعتماد على أمريكا أمنيًا
» حقيقة وفاة والدة "منى زكي"
» ذبح شاب لسرقة التوك توك الخاص به بالقليوبية
» "ميدو": أزمة "صلاح" تهدد مستقبل "الفراعنة"
» هند صبرى تهاجم فنانا شهيرا بسبب "الاغتصاب"
» بما تشعر الحيوانات عند موت أقاربها؟
» وفاة ابنة ثرى شهير إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:30 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل