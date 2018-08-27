وفاة الفنان عمر ناجى

27 أغسطس 2018 - 03:08 م

توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان عمر ناجى، على أن تقام الجنازة بكاليفورنيا بأمريكا، وفقا لما أعلنت نجله شقيقته عبر صفحتها على موقع "فيس بوك.

وكتبت: "فقيد آل السقايين خالي الفنان عمر ناجي إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويغفر لك يا خالي عمر صاحب القلب الطيب والخلق الكريم والأصل الطيب".

الممثل هو الزوج الرابع والأخير للفنانة الراحلة زبيدة ثروت، وهو ممثل مسرحي وعمل مخرجا لعدد من المسرحيات، ومن بين إعماله فيلم "حتى آخر العمر" مع محمود عبد العزيز ونجوى إبراهيم وعمر خورشيد، ومن بعده شارك فى العديد من الأفلام والعديد من الأعمال التلفزيونية والتي من أبرزها "الأخرس"، "الأيام"، "ذئاب الجبل"، "الأخطبوط"، "الرجل الآخر" وكان آخر أعماله فيلم "علمنى حبك" عام 2005 وبعدها اختفى من على الساحة الفنية تماماً.