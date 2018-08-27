بيان تضامني للحركة المدنية مع "معتقلي العيد"

27 أغسطس 2018 - 03:12 م

عقدت الحركة المدنية مؤتمرا صحفيًا، ظهر اليوم لدعم معتقلي العيد، والتي ضمت السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيي القزاز، والدكتور رائد سلامة، والدكتور عبد الفتاح سعيد البنا، والنشطاء نرمين حسين، وسامح سعودي، وعمرو محمد.

وطالبت الحركة في بيان لها، الإفراج الفوري عن جميع من شملتهم الحملة الأمنية الأخيرة من أصحاب الرأي، وجميع المحتجزين بالسجون من المعارضين السياسيين السلميين غير المدانين في أي من قضايا العنف أو الإرهاب.

كما طالبت الحركة برفع يد الحكومة عن الإعلام بكل أشكاله المرئية والمسموعة والمقرؤة ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين وإطلاق حرية الرأي والتعبير، وإلغاء كافة القوانين غير الدستورية والمعوقة لحرية الرأي والتعبير وللحق في التنظيم.

ووصفت الحركة في بيانها الحملة الأمنية الأخيرة بانها ترويعية وانتقدت الاعتداءات ضد السفير معصوم مرزوق واحتجاز زوجة سامح سعودي وطفليه

وأكدت أن حملة القبض الأخيرة والتي طالت جزءا من سياسة ممنهجة تتبع لإخراس أي صوت معارض لسياساته بالادعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد.