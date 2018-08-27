مساء اليوم : انطلاق دورى مستقبل وطن فى كرة القدم

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تنطلق مساء اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من دورى حزب مستقبل وطن فى كرة القدم  علي ملاعب الصالة المغطاة بجامعة المنيا والتى تستمر لمدة 3 أيام تحت رعاية علاء السبيعى أمين الحزب وحسن أبو الليل أمين الخدمات الجماهيرية.

 ويشار إلى أن المرحلة الأولى من الدورى بالمحافظة، شارك فيها حوالى 400 فريق يمثلون قرى ونجوع المحافظة بمشاركة 4000 لاعب ومدرب وإدارى، وتم تصعيد فريق ممثل لكل مركز وقسم بالمحافظة بإجمالى 11 فريقًا، كما تم تشكيل فريق باسم فريق المستقبل للمشاركة باسم أمانة المحافظة ليصل عدد الفرق المشاركة إلى 12 فريقًا تتم التصفيات بينهم لتحديد الفريق الفائز بالمركز الأول ليكون ممثلاً للمحافظة فى المرحلة النهائية للدورى وهى التصفيات على مستوى الجمهورية والتى تنطلق فعالياتها  فى الأول من سبتمبر المقبل حتى  يوم 15 من نفس الشهر بمشاركة الفرق الممثلة لجميع محافظات الجمهورية .

 وقال وليد عبد القوى، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، إن الدورى شهد منافسات قوية بين جميع الفرق ابتداء من المرحلة الأولى حتى الآن وأنه تم تكريم الفرق الفائزة وتوزيع جوائز قيمة لأصحاب المراكز الأربعة الأولى على مستوى الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة.

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