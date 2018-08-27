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ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير بتهمة الاتجار في النقد

قبلي وبحري

عملات اجنبية
عملات اجنبية

جمال زكى

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النقد الاجنبى

صاحب شركة

محافظة المنيا ضبط

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية امن المنيا بالتنسيق مع مباحث قسم سمالوط من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وبحوزته مبالغ مالية من عملات متنوعة بالمنيا.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود معلومات أكدتها تحريات أجهزة الأمن العام بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا قيام "على ع.م" "صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير"، 45 سنة ومقيم بدائرة المركز بالإتجار فى النقد الأجنبي بالسوق السوداء بدائرة المركز والمناطق المجاورة.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بعدة مأموريات أسفرت إحداها عن ضبطه بمسكنه وعُثر بحوزته على ( 4 ملايين و24 ألفًا و300 جنيه مصرى، 141 ألفًا و 225 دينارًا ليبيًا" مختلفة الفئات.

وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة اتجاره فى النقد الأجنبى، وفق وزارة "الداخلية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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