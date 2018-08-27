صفحة «رئاسة الجمهورية» على «فيس بوك» مزيفة

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خالد الشرقاوي

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رئاسة الجمهورية

السيسي

طفلي الدقهلية

أفادت قناة "اكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، منذ قليل، بأن صفحة "رئاسة الجمهورية" على الفيس بوك مزيفة ولا تنتمي للمؤسسة الرئاسية، بحسب مصادر رفيعة المستوى.

وكانت صفحة تدعى "رئاسة الجمهورية" على "فيس بوك"، قالت في منشور لها إن: "الرئيس عبدالفتاح السيسى يطلب كل مايخص قضية مقتل الطفلين ريان ومحمد للاطلاع علي التحقيقات بشخصة ويأمر بحراسة خاصة لوالد الطفلين المتهم بقتلهم".

وأضافت الصفحة: "وسيقوم حسام الدين زهران عضو مجلس حقوق الأنسان ويقابل اليوم والد الطفلين المتهم بقتلهم للأستماع منة شخصياً عن ملابسات الوقعه.. مع عمل تحريات حول الوقعه من جهات رفيعه المستوي".


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