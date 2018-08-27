  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
أشرف صبحي

أول تعليق لوزير الرياضة على أزمة «صلاح»

صاروخ باليستي

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا متجه نحو جازان

شهيد التحرش

بيان عاجل من «الأزهر» حول وقائع «التحرش»

السيسي وآبي أحمد

رسالة شفهية من السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

محمد صلاح

آخر تطورات أزمة «صلاح» مع اتحاد الكرة

فيس بوك

«فيس بوك» يحظر قائد جيش بورما

مظاهرات بالجامع الأزهر نصرة للقدس

«الأزهر» يدعو العالم للتحرك نحو تحرير القدس

صفحة "رئاسة الجمهورية" على "فيس بوك"

صفحة «رئاسة الجمهورية» على «فيس بوك» مزيفة

من المؤتمر

بيان تضامني للحركة المدنية مع "معتقلي العيد"

البورصة

«البورصة» تخسر 800 مليون جنيه

«فيس بوك» يحظر قائد جيش بورما

عرب وعالم

فيس بوك
فيس بوك

وكالات

أخبار متعلقة
#

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مشروع أكبر مجمع أسمنت

#

شاهد.. كيف حاولت سيدة سرقة محل ذهب بـ"المنوم"

#

تعرف على ضحية اليوم لـ«رامز تحت الصفر»

#

شاهد.. رجل يحملا حصان على كتفة يشعل موقع التواصل

الجيش

فيس بوك

بورما

حظر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائد الجيش البورمي وحذف صفحات أخرى مرتبطة بمؤسسة البلاد العسكرية، الإثنين، بعدما دعت بعثة تحقيق للأمم المتحدة إلى ملاحقته قضائيا بتهمة الإبادة الجماعية على خلفية الحملة الأمنية التي استهدفت أقلية الروهينجا المسلمة.

وأفاد موقع التواصل الاجتماعي العملاق في بيان "سنحظر 20 فردا ومنظمة بورمية من فيسبوك بينهم كبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، القائد الأعلى للقوات المسلحة" في بورما، مضيفا أن القرار يهدف إلى منعهم من استخدام الموقع "لتأجيج التوترات العرقية والدينية بشكل إضافي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تخسر 800 مليون جنيه
» تأجيل محاكمة متهمي محاولة اغتيال النائب العام المساعد
» عامل يربط زوجته ويلقنها علقة موت بالتجمع
» تأجيل إعادة محاكمة 30 متهمًا بأحداث عنف مدينة نصر
» سما المصري: ريحوا الزبون علشان يعرف يدى
» الصور الأولى لتصفية 5 إرهابيين فى تبادل إطلاق النار
» بالفيديو.. إيطالي يعلن إسلامه فى المسجد الأقصى
» الذهب يرتفع جنيهين ليسجل هذا الرقم
» "ماكرون" يدعو لتجنب الاعتماد على أمريكا أمنيًا
» حقيقة وفاة والدة "منى زكي"
» ذبح شاب لسرقة التوك توك الخاص به بالقليوبية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:30 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل