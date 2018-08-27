آخر تطورات أزمة «صلاح» مع اتحاد الكرة

27 أغسطس 2018 - 04:18 م

عادت أزمة النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إلى الظهور من جديد على الساحة الرياضية، بعد التغريدة التي نشرها أفضل لاعب في إنجلترا بالموسم الماضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر».

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، مواجهة هذه الأزمة بشكل حاسم، حيث قرر إحالة اللاعب محمد صلاح إلى لجنة الانضباط على خلفية هجوم الأخير عليهم بالأمس.

وأصدر "الجبلاية" بيانا اليوم، الإثنين، قال فيه: "حرصا من الاتحاد المصرى لكرة القدم على بيان الحقائق، وإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، نحيط الكافة علمًا أنه ليس من اختصاص الاتحاد النظر في قضايا اللاعبين ومشاكلهم الشخصية وحلها، حيث إن هناك جهات مختصة لنظر قضاياهم لذا فإننا نوجه وكيل المدعو محمد صلاح حامد غالى طه باللجوء إليها".

واختتم البيان "سيتم إحالة اللاعب المذكور إلى لجنة الانضباط لإخلاله باللائحة ونشره بيانات على غير وجه الحقيقة من شأنها الإضرار بسمعة مؤسسة وطنية لغايات التكسب الإعلامي ونيل الشهرة على حسابها".

محمد صلاح، الفائز في الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف كان قد كتب عبر حسابه الرسمي أمس الأحد: «الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي . لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!».

وأرسل رامى عباس وكيل محمد صلاح بعض الطلبات الخاصة باللاعب على الإيميل الخاص لـ"هانى أبوريدة" رئيس اتحاد الكرة يوم 11 أغسطس ليرد عليه اتحاد الكرة يوم 16 ويطالبه بإرسال خطاب رسمي ليرد وكيل صلاح يوم 23 من نفس الشهر، قبل أن يرد مسئولي الجبلاية بأن اليوم هو إجازة عيد الأضحى وهناك اجتماع للمجلس يوم الاثنين للرد على طلبات اللاعب ومناقشته.

رامي عباس وكيل محمد صلاح، كشف أن الطلبات التي تضمنها الخطاب الموجه إلى اتحاد الكرة، تتلخص في توفير الضمانات بعدم تكرار المشاكل السابقة والتي وقعت إبان مشاركة المنتخب الوطني في مونديال روسيا 2018.

كما تضمنت الخطابات التى أرسلها وكيل محمد صلاح عددًا من المطالب الأخرى منها:

1- مشاركة اللاعب فى المباريات لمدة 90 دقيقة فقط، واضعًا شرطًا بأن لا يحق لأي جهة القيام بإجراء حوارات أو صور فوتوغرافية أو مؤتمرات دون الرجوع إليه لأخذ موافقته.

2- فرض حراسة خاصة على اللاعب منذ وصوله لمطار القاهرة مصاحبة له في كل مكان.

3- عدم إلزام اللاعب بأي متطلبات خاصة في المنتخب دون الرجوع لوكيله في الأمور الإعلانية.

4- كما شهدت البيانات تهديدًا بعدم انضمام اللاعب للمنتخب خلال مباراة النيجر يوم 8 سبتمبر ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا 2019؛ بداعى إرسال خطاب الاستدعاء متاخرًا.

وكتب مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط، موجهًا رسالة لـ«صلاح»، «ركز في عالمك الجديد.. الناس دي حتشدك لورا يامو».

ركز في عالمك الجديد . الناس دي حتشدك لورا يامو https://t.co/bV00YKT67G — Mamoun Fandy (@mamoun1234) 26 أغسطس 2018

وحرص الإعلامى عمرو أديب، على مساندة اللاعب محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، فى أزمته الاخيرة مع اتحاد الكرة المصرى.

وقال «أديب»: «هو الأخوه في اتحاد الكرة مش واخدين بالهم إن صلاح بقى محترف في إنجلترا وده في الغالب بيبقى ليه معاملة تانية. مقصدش معامله تفضيلية، ولكن معامله احترافيه».

وتابع: «وبلاش والنبى حكاية اللي عمل صلاح يعمل غيره، أما تبقوا تعملوا غيره نبقى نتكلم ، حوار مباشر سريع مع المحامى بتاعه يحل الموضوع فورا».

هو الاخوه في اتحاد الكره مش واخدين بالهم ان صلاح بقى محترف في انجلترا وده في الغالب بيبقى ليه معامله تانيه . مقصدش معامله تفضيليه ولكن معامله احترافيه . وبلاش والنبى حكايه اللي عمل صلاح يعمل غيره اما تبقوا تعملوا غيره نبقى نتكلم . حوار مباشر سريع مع المحامى بتاعه يحل الموضوع فورا — Amr Adib (@Amradib) 27 أغسطس 2018 علق حسين هيكل، رجل الأعمال المصري ونجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، على تصريحات رامي عباس مدير أعمال محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى حول تعامله مع اتحاد الكرة المصرى، قائلاً: "على محمد صلاح أن يشرح للرأى العام أيه بالضبط المشكلة، حبنا له ليس الموضوع (ده مفروغ منه)، له حق ولا لأ هو صلب الموضوع". وأضاف هيكل خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ورداً على كلام وكيله، ده كلام لا معني له، زي ما تقول حد ممكن يغلط يكتب لك تعهد إنه مش حيغلط! من حقك تفهمه حدود حقك بالتفاصيل وكمان يعني إيه ضمانة؟! الموضوع لازم يتشرح بجد وباحترام لعقول الناس طالما فتحه للرأي العام". وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، فقالت أمل الشيخ: "هذا من ابسط الحقوق في ظل وضعه الدولي وما حدث معه في كأس العالم كان فيه استغلال وتشويه". وأضاف أحمد صالح: "بالفعل أنا شوية حاسس إن وكيل صلاح بيتصرف بطريقة غريبة وبيتعامل بغرور وتعالي إذا ما صحت تصريحات أعضاء الاتحاد".

وكانت مشكلة صلاح، ظهرت للمرة الأولى قبيل انطلاق بطولة كأس العالم روسيا 2018، والتي شهدت عودة المنتخب الوطتي للمشاركة، بعد غياب 28 عامًا، وذلك بسبب «طائرة المنتخب» وحق استغلال صورة صلاح، لصالح الشركة الراعية للمنتخب والتي تعتبر منافسة للراعي الخاص بنجم ليفربول، وتم حل الأزمة آنذاك بعد تدخل من وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز.