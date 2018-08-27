«الأزهر» يدعو العالم للتحرك نحو تحرير القدس

27 أغسطس 2018 - 04:19 م

دعا الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، كل المنصفين والعقلاء في العالم بمساندة الفلسطينيين في مواجهة سياسات الاستيطان الصهيوني السافر، مشددًا على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير أرضه ومقدساته، وفي القلب منها القدس وأقصاها المبارك.

وفي بيان له، أدان الأزهر الشريف، بأقسى العبارات، مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني مشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، وآخرها المصادقة على بناء 2000 وحدة استيطانية، بهدف تغيير الواقع السكاني للمدينة المقدسة، والعبث بهويتها الفلسطينية العربية.

وأكد "الأزهر" أن مثل هذه القرارات الباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ما يوجب على المجتمع الدولي وهيئاته القيام بمسئولياته القانونية والأخلاقية، لوقف تلك الإجراءات الجائرة.