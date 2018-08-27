» «البورصة» تخسر 800 مليون جنيه

27 أغسطس 2018 - 04:28 م

اختتمت البورصة المصرية جلسة اليوم الأثنين، علي تراجع جماعي لمؤشراتها مضغوطة بمبيعات العرب مع تحسن نسبي ملحوظ بنسب السيولة.

وخسر رأس المال السوقى نحو 800 مليون جنيه ليغلق عند 855.6 مليار جنيه مقارنة بإغلاق عند 85,4 مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وعلى صعيد مؤشرات البورصة تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30 " بنسبة 0.02% ليصل عند مستوى 15236.64 نقطة، وتراجع معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70 " بنسبة 0.01% محققا مستوى 738.6 نقطة, وتلاه في التراجعات مؤشر "EGX100 " الأوسع نطاقاً بنسبة 0.15% محققا مستوى 1896.25 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات بلغت 764,9 مليون جنيه، من خلال تداول 286 مليون سهم، بتنفيذ 22.5 الف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 171شركة مقيدة، ارتفع منها 58 سهمًا، وتراجعت أسعار63 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 50 سهمًا أخرين.

واتجه صافي تعاملات الأجانب وحده نحو البيع، مسجلا 46.4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 12.9% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو عمليات الشراء، مسجلًا 36.6 مليون جنيه، و 9.7 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 83%، 3.9% من التداولات.