  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:24 م
بحث متقدم
أشرف صبحي

أول تعليق لوزير الرياضة على أزمة «صلاح»

صاروخ باليستي

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا متجه نحو جازان

شهيد التحرش

بيان عاجل من «الأزهر» حول وقائع «التحرش»

السيسي وآبي أحمد

رسالة شفهية من السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

محمد صلاح

آخر تطورات أزمة «صلاح» مع اتحاد الكرة

فيس بوك

«فيس بوك» يحظر قائد جيش بورما

مظاهرات بالجامع الأزهر نصرة للقدس

«الأزهر» يدعو العالم للتحرك نحو تحرير القدس

صفحة "رئاسة الجمهورية" على "فيس بوك"

صفحة «رئاسة الجمهورية» على «فيس بوك» مزيفة

من المؤتمر

بيان تضامني للحركة المدنية مع "معتقلي العيد"

البورصة

«البورصة» تخسر 800 مليون جنيه

تأجيل محاكمة متهمي محاولة اغتيال النائب العام المساعد

قضايا وحوادث

تاجيل محاكمة عدد من مؤيدي الرئيس المعزول لجلسة 2 فبراير للمرافعة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

#

تأجيل قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد

#

تأجيل محاكمة 292 متهمًا في "محاولة اغتيال السيسي"

#

اليوم.. استكمال محاكمة متهمى اغتيال النائب العام المساعد

اغتيال

تأجيل

النائب العام

محاكمات

 أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان لجلسه 3 سبتمبر.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تخسر 800 مليون جنيه
» تأجيل محاكمة متهمي محاولة اغتيال النائب العام المساعد
» عامل يربط زوجته ويلقنها علقة موت بالتجمع
» تأجيل إعادة محاكمة 30 متهمًا بأحداث عنف مدينة نصر
» سما المصري: ريحوا الزبون علشان يعرف يدى
» الصور الأولى لتصفية 5 إرهابيين فى تبادل إطلاق النار
» بالفيديو.. إيطالي يعلن إسلامه فى المسجد الأقصى
» الذهب يرتفع جنيهين ليسجل هذا الرقم
» "ماكرون" يدعو لتجنب الاعتماد على أمريكا أمنيًا
» حقيقة وفاة والدة "منى زكي"
» ذبح شاب لسرقة التوك توك الخاص به بالقليوبية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:30 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل