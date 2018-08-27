مد أجل الحكم علي المتهمين بخلية ولاية الجيزة

شيماء السيد
قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بالجبل الأحمر بالحي السادس بمدينة نصر، مد أجل النطق بالحكم علي المتهمين في قضية "ولاية الجيزة" والمقيِّدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية لجلسة 3 سبتمبر القادم .
كانت قد أحالت محكمة غرب القاهرة العسكرية، بجلسة 17 مارس الماضي أوراق 4 متهمين للمفتي بينهم 3 متهمين غيابي وآخر حضوري.
المتهمون المحال أوراقهم هم: محمود نصر أبو طالب الليثى (حضوري) وجمعة شعبان عبد الله سلام (غيابي) وحسن إبراهيم محمد رجب (غيابي) وإبراهيم فتحي مغاورى السهيت (غيابي).
وجاءت أسماء باقي المتهمين في القضية والمنتظر النطق بالحكم عليهم هم: محمد السهيت وعمرو محمد السهيت وأحمد العبد ومعتز طلب وعلي طلب وفريد عتمان وسمير عزت ومحمد أبو سنة ومحمد الرفاعي وحازم ربيع ومحمد صلاح عبدالهادي وإسماعيل علام وإسلام الرفاعي وماهر أبو داغر.
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