رسالة شفهية من السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

27 أغسطس 2018 - 04:45 م

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برسالة شفهية إلى رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد، يؤكد فيها على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، إن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سيصل إلى أديس أبابا، اليوم، في زيارة، لنقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي.

وأوضحت الوزارة، أن زيارة "شكري" ستشمل متابعة مسار العلاقات الإثيوبية المصرية، وسبل دعمها.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن أن الحكومة ألغت العقد مع شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التي يديرها الجيش الإثيوبي، لإنشاء "سد النهضة"، كقرار يأتي في أعقاب إعلانه أن مشروع السد ربما لا يرى النور.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال مؤتمر صحفي عالمي، نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية: "بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كان قد تم تخطيطه للانتهاء في 5 سنوات، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع، وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك".