» تأجيل إعادة محاكمة 30 متهمًا بأحداث عنف مدينة نصر

27 أغسطس 2018 - 04:52 م

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل إعادة محاكمة 30 متهمًا في أحداث عنف مدينة نصر التي وقعت أحداثها فى 28 ديسمبر 2013 لجلسة 24 سبتمبر القادم لتقديم النيابة العامة ما يفيد صدور عفو رئاسي لــ 22 متهمًا في القضية، صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى

وكانت النيابة، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عدد من التهم أهمها ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر دون تصريح، والعمل على قلب نظام الحكم وإسقاط دستور الدولة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.