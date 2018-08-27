أول تعليق لوزير الرياضة على أزمة «صلاح»

27 أغسطس 2018 - 04:53 م

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة ومحمد صلاح، من أجل وضع حلول جذرية للأزمة التى نشبت بينهما فى الفترة الأخيرة.

وأوضح صبحى، فى تصريحات صحفية، أنه يجمع الآن كل المعلومات الخاصة بهذا الأمر من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق نهائية بهذا الشأن بين الطرفين.

كان محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، شن هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة.

وكتب صلاح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا".

وتابع: "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".