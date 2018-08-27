  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:21 م
بحث متقدم
أشرف صبحي

أول تعليق لوزير الرياضة على أزمة «صلاح»

صاروخ باليستي

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا متجه نحو جازان

شهيد التحرش

بيان عاجل من «الأزهر» حول وقائع «التحرش»

السيسي وآبي أحمد

رسالة شفهية من السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

محمد صلاح

آخر تطورات أزمة «صلاح» مع اتحاد الكرة

فيس بوك

«فيس بوك» يحظر قائد جيش بورما

مظاهرات بالجامع الأزهر نصرة للقدس

«الأزهر» يدعو العالم للتحرك نحو تحرير القدس

صفحة "رئاسة الجمهورية" على "فيس بوك"

صفحة «رئاسة الجمهورية» على «فيس بوك» مزيفة

من المؤتمر

بيان تضامني للحركة المدنية مع "معتقلي العيد"

البورصة

«البورصة» تخسر 800 مليون جنيه

بيان عاجل من «الأزهر» حول وقائع «التحرش»

آخر الأخبار

شهيد التحرش
واقعة تحرش الإسكندرية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ليفربول يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

#

تفاصيل وأسرار أبرز قصص زواج الدعاة بالفنانات

#

صحفيون يعلنون رفضهم لقانون الإعلام الجديد

#

الإبراشي يرد على تعاقده مع "MBC"

الأزهر

التحرش

أكد الأزهر الشريف، اليوم الأثنين، متابعته لما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من حوادث تحرش، وصل الأمر في بعضها إلى حد اعتداء المتحرش على من يتصدى له أو يحاول حماية المرأة المتحرش بها، فيما سعى البعض لجعل ملابس الفتاة أو سلوكها مبررًا يُسوغ للمتحرش جريمته النكراء، أو يجعل الفتاة شريكة له في الإثم.

وفي هذا السياق، شدد الأزهر الشريف على أن التحرش - إشارة أو لفظًا أو فعلًا- هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعًا، كما أنه فعلٌ تأنف منه النفوس السويّة وتترفع عنه، وتَنبذ فاعله، وتجرمه كل القوانين والشرائع، يقول تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا» (الأحزاب: 58).

وأكد الأزهر الشريف أن تجريم التحرش والمتحرِش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط؛ لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات.

ولفت الأزهر الشريف إلى أن تحضر المتجمعات ورقيها إنما يقاس بما تحظى به المرأة من احترام وتأدب في المعاملة، وبما تتمتع به من أمان واستقرار وتقدير، فعندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم التدليل على علو شأن الإسلام واستقرار أركانه، اتخذ من شعور النساء بالأمن مؤشرًا على ذلك، فجاء في الحديث الصحيح: "لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ (المرأة المسافرة) تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ (موضع قرب الكوفة)، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ".

ودعا إلى تفعيل القوانين التي تجرم التحرش وتعاقبه على فعله، كما دعا المؤسسات المعنية إلى رفع الوعي المجتمعي بأشكال التحرش وخطورته، والتنفير من آثاره المدمرة على الأخلاق والحياء، خاصة التحرش بالأطفال، وتكثيف البرامج الإعلامية لتعريف المواطنين بما يجب عليهم من تصرُّفٍ حال وقوع حادثة تحرش، وبما يردع المتحرش ويوفر الحماية للمرأة أو الفتاة المتحرش بها، كما طالب وسائل الإعلام بتجنب بث أي مواد تروج للتحرش أو تظهر المتحرش بأي شكل يشجع الآخرين على تقليده.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تخسر 800 مليون جنيه
» تأجيل محاكمة متهمي محاولة اغتيال النائب العام المساعد
» عامل يربط زوجته ويلقنها علقة موت بالتجمع
» تأجيل إعادة محاكمة 30 متهمًا بأحداث عنف مدينة نصر
» سما المصري: ريحوا الزبون علشان يعرف يدى
» الصور الأولى لتصفية 5 إرهابيين فى تبادل إطلاق النار
» بالفيديو.. إيطالي يعلن إسلامه فى المسجد الأقصى
» الذهب يرتفع جنيهين ليسجل هذا الرقم
» "ماكرون" يدعو لتجنب الاعتماد على أمريكا أمنيًا
» حقيقة وفاة والدة "منى زكي"
» ذبح شاب لسرقة التوك توك الخاص به بالقليوبية

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:30 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل