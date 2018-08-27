السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا متجه نحو جازان

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السعودية

جازان

اروخ باليستى

أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، بأن المتحدث باسم التحالف العربي صرح بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضات صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي من صعدة باتجاه جازان.

ومنذ بدء الحرب في اليمن قبل أكثر من 3 سنوات، دأب الحوثيون على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى.

وغالبا ما تعترض منظومة الدفاع الجوي السعودي صواريخ الحوثيين الذين يسيطرون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب المستمرة في اليمن أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.


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