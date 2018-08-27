» ننشر تحقيقات النيابة في واقعة انتحار ضابط شرطة

27 أغسطس 2018 - 05:22 م

كشفت تحقيقات نيابة إمبابة فى الجيزة، الاثنين، فى واقعة العثور على جثة ضابط بقسم شرطة إمبابة داخل شقته، مصاب بطلق ناري بالرأس، أن الضابط أطلق الرصاص على نفسه من سلاحه الشخصي.

وقالت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار وائل الدرديري، إن النقيب «طارق.ا»، ضابط بقسم إمبابة «نظام»، انتحر قبيل جلسة محاكمته التي كان من المقرر لها صباح أمس بمحكمة شمال الجيزة، على خلفية تعديه بضرب وصفع شخص أمام مكتب السجل المدني بإمبابة.

وقد صرح مصدر أمني أمس، أن ضابطًا بقسم شرطة إمبابة أقدم على الانتحار، وأطلق عيارًا ناريًا على نفسه داخل شقته الكائنة بدائرة القسم.

وأضاف المصدر، أن النقيب "طارق.ا"، ضابط بقسم إمبابة (نظام) عُثر على جثته داخل شقته وبها آثار طلق ناري بالرأس وبجواره سلاحه الشخصي.

وأشار المصدر، إلى أن التحريات الأولية تشير إلى انتحار الضابط قبيل جلسة محاكمته التي كان من المقرر لها صباح اليوم بمحكمة شمال الجيزة على خلفية تعديه بالضرب على شخص أمام مكتب السجل المدني بإمبابة وتحمل رقم 5959 لعام 2017.

وأكد المصدر، أن اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، شكل فريق بحث بقيادة نائبه اللواء محمد عبد التواب والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة للوقوف على ملابسات الواقعة.