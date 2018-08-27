«ميدو» يدعو لاعبي المنتخب للثورة على اتحاد الكرة

27 أغسطس 2018 - 05:31 م

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي، لاعبي المنتخب الوطني بمساندة محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، في أزمته مع اتحاد الكرة، وخوض المعركة معه من أجل تطهير الجبلاية من كل ما يؤدي إلى تكرار سوء تنظيم المعسكرات، والتي ظهرت نتائجه في كأس العالم 2018.

وقال ميدو في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكل بساطه صلاح ومعظم اللاعبين عانوا في الفترة الأخيرة من سوء تنظيم المعسكرات ويرى أن التحضيرات السيئة للفريق قبل كأس العالم كانت السبب الرئيسي لظهور المنتخب بهذا الشكل المتدني الرجل يطلب ضمانات بألا تتكرر مثل هذه المشاهد حتى يتوفر للاعبين المناخ المناسب للنجاح ما المشكلة في ذلك؟".

وأضاف: "صلاح يعلم أنه سيتحمل مسئولية أي نتائج سلبية في الفترة القادمة لأنه بكل بساطة نجم هذا الفريق وكل ما يطلبه أن يتوفر له ولزملائه المناخ المناسب للنجاح وإذا فشلوا فوقتها يحاسبهم الجميع! ما المشكلة في أن يرد اتحاد الكرة على وكيله بخطاب يضمن فيه للاعبين توفير الهدوء في المعسكرات القادمة".

وتابع ميدو: "لماذا لا يتحدث باقي اللاعبين عن المشاكل التي واجهتهم الفترة الماضية لماذا يتصدر صلاح المشهد وحده؟ مع احترامي لهم يجب ان يكون عندهم القدر الكافي من الشجاعة وإلا يتركوا صلاح يدخل هذه الحرب ضد اتحاد الكرة وحده!! رغم أني أعلم أن في جلساتهم الخاصة يشتكون مما يشتكي منه صلاح!!".

وواصل: "رسالتي للاعبين بأن يكونوا رجالاً وأن يحاربوا على مستقبلهم مع المنتخب الوطني وأن يكونوا حريصين على النجاح في مشوارهم الدولي مثلما يفعل صلاح الرجل الذي تعود على النجاح والنجاح فقط وليس مستعد أن يحضر إلى مصر كي يفشل ويستهزئ الناس به!!".

واختتم: "هذا رأيي في المشكلة بكل صراحة أرى أن من حق اللاعب أن يضمن أسس النجاح لأي فريق بعد ما رآه من مهازل في روسيا!! ولا أرى أي مشكله أبدا ولا يقلل من اتحاد الكرة في شيء بأن يضمن له بأن الفترة القادمة ستكون مختلفة وان سيكون هناك احترافية في التعامل في كل شيء فيما يخص الفريق".



