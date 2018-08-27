» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكمبالا الأوغندي

27 أغسطس 2018 - 05:35 م

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكمبالا الأوغندي الذي عقد ظهر اليوم، الاثنين، عن ارتداء الأهلي زيه الأحمر التقليدي، فيما يرتدي نادي كمبالا الزي الأزرق بالكامل.

كما نبه مندوب الاتحاد الإفريقي على مسئولي الفريقين بعدم إضاعة الوقت أو الاعتراض على قرارات الحكام.

وأقيم الاجتماع بمقر فندق إقامة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وحضره محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، إضافةً إلى مسئولي نادي كمبالا، في حضور مندوب «الكاف» ومراقب ومنسق المباراة وطاقم الحكام.

وتقام مباراة الأهلي وكمبالا سيتي الأوغندي في دور المجموعات الأفريقي في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، على ملعب الجيش ببرج العرب.