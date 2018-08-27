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حبس أمين شرطة لتعديه علي جيرانه بالسلاح

قضايا وحوادث

حبس
ارشيفية

متابعات : عبدالراضي الزناتي

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تجاوزات

قوات الأمن

حبس

امناء الشرطة

سلاح ابيض

أمرت نيابة أوسيم، اليوم، بحبس أمين شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بالتعدي بسلاح أبيض على جيرانه بمركز أوسيم.

ووجهت النيابة لـ«الشرطى»، تهمة الشروع في قتل المجني عليهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على أسبابها.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم أمين شرطة في مديرية أمن القاهرة، نشبت مشادة كلامية بينه وبين شخصين من جيرانه، والتي تطورت إلى مشاجرة واشتباك بالأيدى على إثرها أشهر أمين الشرطة سلاحا أبيض «سنجة»، وسدّد طعنتين نافذتين لاثنين من جيرانه نُقلا على إثرها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وكان العشرات من الأهالى تجمعوا، وتمكنوا من السيطرة على أمين الشرطة، واحتجزوه لحين حضور قوات الأمن.


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