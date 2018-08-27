اتحاد الكرة يكشف عن 5 مطالب لـ«صلاح»

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كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن 5 مطالب للنجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وجاءت الطلبات على النحو التالي:

1- توفير عدد 2 حارس خارج الغرفة، وحارس عند المصعد، وحارسين يصحبوه من وإلى ملعب التدريب.

2- اللاعب لن يظهر في أي أحداث للرعاة في اتحاد الكرة، بالإضافة إلى الزيارات الرسمية أو الـvip.

3- عندما يسافر اللاعب، لأداء الواجب الدولي، يجب على الاتحاد استقباله حتى غرفته في فندق الإقامة ولايحق لأحدهم التقاط صور فوتوغراف معه.
4- الشركة صاحبة الحقوق التجارية للاعب ويمثلها رامى، هى من تحدد أماكن تصوير اللاعب.

5- وطلب محامي صلاح، عدم استغلال صوره، في أي حدث يخص اتحاد الكرة.

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