اتحاد الكرة يكشف عن 5 مطالب لـ«صلاح»

أمير سعد
كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن 5 مطالب للنجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.
وجاءت الطلبات على النحو التالي:
1- توفير عدد 2 حارس خارج الغرفة، وحارس عند المصعد، وحارسين يصحبوه من وإلى ملعب التدريب.
2- اللاعب لن يظهر في أي أحداث للرعاة في اتحاد الكرة، بالإضافة إلى الزيارات الرسمية أو الـvip.
3- عندما يسافر اللاعب، لأداء الواجب الدولي، يجب على الاتحاد استقباله حتى غرفته في فندق الإقامة ولايحق لأحدهم التقاط صور فوتوغراف معه.
4- الشركة صاحبة الحقوق التجارية للاعب ويمثلها رامى، هى من تحدد أماكن تصوير اللاعب.
5- وطلب محامي صلاح، عدم استغلال صوره، في أي حدث يخص اتحاد الكرة.
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