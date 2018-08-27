"رياضة النواب" تطالب بسحب الثقة من اتحاد الكرة

27 أغسطس 2018 - 06:04 م

طالب سمير البطيخي عضو لجنة الرياضة بمجلس النواب، بسحب الثقة من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على خلفية الأزمة الواقعة بينه وبين نجم منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال «البطيخي» في تصريحات صحفية: إن اتحاد الكرة المصري يشعر بأنه أعلى من الجميع ولا يستمع لشكوى اللاعبين، وعليه أن يساهم في حل الأزمات وأن يعمل على الاستماع لشكواهم، خاصة وأن محمد صلاح واحد من النجوم الكبار، بل هو أنجح من أنجبته الكرة المصرية طوال تاريخها، ولأجله يُذْكَر اسم مصر في الملاعب الأوروبية.

وتابع عضو لجنة الرياضة بالبرلمان: «أتمنى سحب الثقة من مجلس الجبلاية في الجمعية العمومية المقبلة لاتحاد الكرة، وتغيير تلك الوجوه، وعلينا جميعًا أن نقف خلف محمد صلاح وغيره من اللاعبين القادرين على إنجاح تجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية».