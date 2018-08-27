  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:02 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بث مباشر.. «صلاح» يكشف تفاصيل أزمته مع اتحاد الكرة

سد النهضة

إثيوبيا تكشف عن 4 أسباب وراء إلغاء اتفاق بناء سد النهضة

طالب الرحاب

جريمة جديدة تهز الرحاب انتقامًا لـ«الشرف»

صلاح

اتحاد الكرة يكشف عن 5 مطالب لـ«صلاح»

شهيد التحرش

بيان عاجل من «الأزهر» حول وقائع «التحرش»

ميدو وصلاح

«ميدو» يدعو لاعبي المنتخب للثورة على اتحاد الكرة

السيسي وآبي أحمد

رسالة شفهية من السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

صاروخ باليستي

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا متجه نحو جازان

صفحة "رئاسة الجمهورية" على "فيس بوك"

صفحة «رئاسة الجمهورية» على «فيس بوك» مزيفة

محمد صلاح

آخر تطورات أزمة «صلاح» مع اتحاد الكرة

«جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة النجوم

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام نجوم أف سي

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمباراة النجوم

#

«السعيد» يقود هجوم الزمالك أمام بتروجت

#

«جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة القادسية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نجوم إف سي فى الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت بالجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمود جنش في حراسة المرمى

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وبهاء مجدي

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن

خط الهجوم: كاسونجو

بينما يجلس على دكة البدلاء اليوم كل من: عماد السيد - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم - حميد أحداد وعمر السعيد

وخرج من قائمة الـ 18 اللاعبون: محمد حسن ومحمود عبدالعاطي دونجا ومحمد عنتر وأحمد فتوح.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من وكيل «صلاح» على مؤتمر اتحاد الكرة
» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا متجه نحو جازان
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة النجوم
» ننشر تحقيقات النيابة في واقعة انتحار ضابط شرطة
» في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يهدد وكيل «صلاح»
» «البورصة» تخسر 800 مليون جنيه
» الأهلي يواجه العين في السوبر المصري الإماراتي
» حبس أمين شرطة لتعديه علي جيرانه بالسلاح
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكمبالا الأوغندي
» تأجيل محاكمة متهمي محاولة اغتيال النائب العام المساعد
» «فيس بوك» يحظر قائد جيش بورما

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    08:00 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل