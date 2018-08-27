» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة النجوم

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نجوم إف سي فى الثامنة مساء اليوم باستاد بتروسبورت بالجولة الرابعة للدوري الممتاز.
وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:
محمود جنش في حراسة المرمى
خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وبهاء مجدي
خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن
خط الهجوم: كاسونجو
بينما يجلس على دكة البدلاء اليوم كل من: عماد السيد - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم - حميد أحداد وعمر السعيد
وخرج من قائمة الـ 18 اللاعبون: محمد حسن ومحمود عبدالعاطي دونجا ومحمد عنتر وأحمد فتوح.
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