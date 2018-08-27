إثيوبيا تكشف عن 4 أسباب وراء إلغاء اتفاق بناء سد النهضة

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وكالات - خالد الشرقاوي

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4 أسباب

رئيس الوزراء الاثيوبي

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الاثنين، أسباب إلغاء حكومته التعاقد مع شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التي يديرها الجيش الإثيوبي، لإنشاء "سد النهضة".

إدارة فاشلة

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، خلال مؤتمر صحفي عالمي، نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية: "بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كان قد تم تخطيطه للانتهاء في 5 سنوات، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع، وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك".

قلة الخبرة

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الشركة وإدراتها لم تكن لديها خبرة ولا معرفة للعمل في مثل هذه المشروعات الكبيرة.

التأخير

وكان آبي أحمد، وجه انتقادات حادة إلى "ميتيك"، المكلفة بتأسيس مشروع سد النهضة بتكلفة 4 مليارات دولار أمريكي، بسبب ما وصفه بتأخيرات في استكمال المشروع.

دفع تعويضات

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن شركة ساليني الإيطالية، تقوم بإتمام الجزء الخاص بها من المشروع في الوقت المحدد، وهي الآن تطالب بمبالغ ضخمة بسبب التأخير من جانب هيئة المعادن والهندسة.

وأضاف أن "الحكومة ألغت العقد مع ميتيك، التي يديرها الجيش الإثيوبي، وستعطيه إلى شركة أخرى"، دون أن يفصح عن هوية الشركة الجديدة التي ستتولى مسئولية إنشاء السد.

وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، بهدف توليد الكهرباء، ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب.

وتعد شركة "ساليني إمبريجيلو" الإيطالية، هي المقاول الرئيسي في مشروع بناء السد، فيما تعاقدت "ميتيك" على القطاعات المعدنية الخاصة بالمكونات الكهروميكانيكية والهيدروليكية في المشروع.


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