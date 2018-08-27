» رد ناري من وكيل «صلاح» على مؤتمر اتحاد الكرة

27 أغسطس 2018 - 06:43 م

رد رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن على مؤتمر اتحاد الكرة الذي أقيم منذ قليل، بمقر الجبلاية بالجزيرة.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على اتحاد الكرة التركيز بشكل أقل على فكرة الإهانة والحرص على تلبية مطالب اللاعب التي يطالب بها منذ نوفمبر 2016 بدون أي رد من جانبهم".

وأضاف: «كنا نعتقد أن القضية المتعلقة بحقوق الصورة سوف تنفجر قبل كأس العالم مباشرة، وكتبنا في نوفمبر 2017 لمعالجة هذه القضية في وقت مبكر. لم يكن هناك استجابة. وكان الرد الوحيد هو الطائرة وكل شيء آخر».

وتابع: "حتى أننا اكتشفنا الطائرة قبل فترة طويلة من كشف النقاب عنها، وكتبنا لهم مرة أخرى، بلا استجابة".

وأضاف: "حتى حقوق عرض الشعار على قمصان اللاعبين تم بيعها! لم يسبق لي أن رأيت قميص مع علامتها التجارية".

وأكمل: "نحن لا نطلب معاملة خاصة للاعب.. سأكون مسرورًا جدًا إذا تم منح الطلبات التي قدمناها لمحمد لكل لاعب في الفريق الوطني الذي يحتاجها".

واختتم: "أما بالنسبة لأمن الفندق، فأعتقد أنه سيكون فقط الطريقة التي يمكننا بها التأكد من أن باب غرفة نوم محمد لا يطرق في الساعة 2 صباحًا، ومرة ??أخرى في الساعة 4 صباحًا من أجل التوقيعات والصور".