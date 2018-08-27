5 معلومات مثيرة عن وكيل «صلاح».. أبرزها جنسيته

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محمد صلاح ووكيله رامى عباس
محمد صلاح ووكيله رامى عباس

وكالات - خالد الشرقاوي

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اتحاد الكرة

محمد صلاح

رامي عباس

وكيل صلاح

دخل رامى عباس وكيل محمد صلاح نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزى، في أزمة حادة مع اتحاد الكرة المصري، نتيجة رفض الأخير قائمة مطالب تقدم بها وكيل "صلاح".

ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن رامي عباس وكيل محمد صلاح، والذي أثار جدلًا كبيرًا بسبب طريقة تعامله مع أزمات صلاح مع اتحاد الكرة.

1- مواليد 12 مايو، من أصول لبنانية ولكنه حصل على الجنسية الكولومبية.

2- جمع بين المحاماة، ومهام الوكيل للاعب محمد صلاح.

3- لم يتعامل بـ "نظام الوسيط" والذي ينتهي بانتقال اللاعب من ناد إلى آخر.

4- استطاع "رامي عباس" لفت الأنظار إليه في الوسط الرياضي المصري بعد أزمة بين صلاح واتحاد الكرة المصري قبيل انطلاق كأس العالم في إبريل الماضي.

5- لم تكن أزمة "صلاح" مع اتحاد الكرة المصري هي الأولى التي يظهر فيها ردود أفعال وكيله رامي عباس، ولكن في مطلع الموسم الكروي 2015 – 2016 عندما قدم مسئولو نادي فيورنتينا شكوى ضد محمد صلاح ونادي تشيلسي، بدعوى انتهاك عقده مع ناديهم، كان لرامي "المحامي" موقفًا قويًا للحكم لصالح "النجم المصري"، وعدم وقفه من قبل اتحاد الكرة الدولي.


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