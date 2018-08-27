» بالصور.. مدير أمن الغربية يقود حملة على "التوك توك" بطنطا

قاد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اليوم السبت، حملة مكبرة، استهدفت التصدي للإشغالات وضبط مركبات "التوك توك"، بعد أن تزايدت شكاوى المواطنين منها.

وأسفرت الحملة، التى شهدتها مدينة طنطا اليوم، عن تحرير 234 محضر اشغال طريق عام، وإزالة 93 فرش عشوائي، و 226 حاجز خرساني وحديدي، و7 تندات وسقف بدون تراخيص، و 39 غرزة ومقهى عشوائي، و517 حالة رفع إشغالات مخالفة بالطريق.

كما تم ضبط 71 توك توك و5 درجات نارية بدون تراخيص ولوحات معدنية، وشدد مدير أمن الغربية، على استمرار الحملات لتحقيق الانضباط والحد من التجاوز والإشغال خصوصا في الشوارع الكبيرة والميادين وتحقيق السيولة المرورية.