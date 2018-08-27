» الجماهير ممنوعة من حضور هذه المباريات

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المصريون

ثروت سويلم

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز، ستكون بدون حضور الجمهور بصفة رسمية.

وتابع سويلم مباراة الزمالك والأهلي أيضًا قد تكون بنسبة كبيرة بدون جمهور ونفس الأمر لمباراة الأهلي والإسماعيلي.

وينظم غدًا مؤتمر في مقر الإنتاج الحربي بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ووزير الإنتاج الحربي وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وأكد سويلم أنه تم الاتفاق علي حضور 5 آلاف مشجع للمباريات في الدوري وسيتم التنسيق في مؤتمر الغد لكيفية عودة الجمهور للملاعب.


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