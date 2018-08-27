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«بابا الفاتيكان» يرد على مطالب عزله بسبب الانتهاكات الجنسية

عرب وعالم

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

وكالات - خالد الشرقاوي

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أعرب البابا فرنسيس عن نيته الالتزام بالصمت حول الاتهام غير المسبوق الموجه إليه من قبل مسئول بارز سابق في الفاتيكان بالتستر على مخالفات جنسية بحق إكليريكيين وكهنة شبان.

وأكد البابا للصحفيين، على متن الطائرة التي عادت به إلى الفاتيكان من إيرلندا، أنه لا يعتزم التعليق على بيان مفصل أصدره مؤخرا رئيس الأساقفة كارلو ماريا فيغانو، مندوب الحبر الأعظم السابق لدى واشنطن، والذي طالبه بالاستقالة؛ لعلمه بشأن المخالفات الجنسية المقترفة من قبل الكردينال الأمريكي ثيودور ماكاريك الذي استقال الشهر الماضي بعد الكشف عن تورطه في فضيحة التحرش الجنسي بفتى في الـ16 من عمره.

وقال البابا: "لن أنبس ببنت شفة بشأن هذه القضية، وأعتقد أن البيان يتحدث عن نفسه".

وأوضح فرنسيس، أنه قد اطلع على هذه الوثيقة، داعيًا الصحفيين إلى دراستها بعناية والحكم عليها بأنفسهم.

وتابع: "لديكم القدرة الصحفية الكافية للتوصل إلى استنتاجات.. عندما يمر بعض الوقت وتكون لديكم الاستنتاجات، ربما سأتكلم عن هذه المسألة ولكن أودّ أن يقوم نضجكم المهني بهذا العمل".

وأشار فيغانو (77 عامًا) في بيانه إلى أنه حذر قيادة الفاتيكان مرتين، وخاصة البابا الحالي شخصيا، من الشبهات ضد الكردينال الأمريكي، لكنه لم يتلق أي رد ولم تتخذ الكنيسة أي خطوات.

وجاء ذلك في وقت عادت فيه مسألة المخالفات الجنسية داخل الكنيسة إلى الواجهة، لا سيما في أمريكا حيث أكد تقرير صادر في الشهر الجاري عن المحلفين في ولاية بنسلفانيا تورط 300 كاهن في الاعتداءات الجنسية بحق ألف طفل خلال سبعة عقود في هذه الولاية وحدها، ما دفع سلطات بعض الولايات الأخرى إلى فتح تحقيقات مماثلة.

وأقر البابا فرنسيس، مؤخرًا بفشل الكنيسة في التصدي لمثل هذه الانتهاكات وطلب الصفح من الضحايا، لكن الكثيرين منهم يصرون على أن هذا الاعتراف لا يكفي لطي الصفحة الفاضحة في تاريخ الكنيسة.


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