  • الإثنين 27 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:37 م
بحث متقدم
صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يكشف المستور عن أزمته مع اتحاد الكرة

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك ونجوم إف سي

الرئيس السيسي

صحيفة أمريكية: حلم «السيسي» يتحقق

طفلي الشرقية

محامون: المتهم بقتل أطفاله اعترف تحت الإكراه

سد النهضة

إثيوبيا تكشف عن 4 أسباب وراء إلغاء اتفاق بناء سد النهضة

طالب الرحاب

جريمة جديدة تهز الرحاب انتقامًا لـ«الشرف»

صلاح

اتحاد الكرة يكشف عن 5 مطالب لـ«صلاح»

شهيد التحرش

بيان عاجل من «الأزهر» حول وقائع «التحرش»

ميدو وصلاح

«ميدو» يدعو لاعبي المنتخب للثورة على اتحاد الكرة

السيسي وآبي أحمد

رسالة شفهية من السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

الزمالك يفجر الخلاف بين «آل الشيخ» و«العدل»

الرياضة

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«آل الشيخ» يُعلن تضامنه مع رئيس الزمالك

#

تعليق "منصور" على رفض "آل الشيخ" رئاسة الزمالك

#

سر الاتصال من جهة سيادية للصلح مع "آل الشيخ"

#

الزمالك يمنح آل الشيخ الرئاسة الفخرية

ال الشيخ

العدل

المصريون

تركي

شن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي، هجومًا لاذعًا ضد المنتج محمد العدل بسبب انتقاده، لاختيار الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر بعد اعتذار الأهلي قبل أن يتراجع الأخير عن قراره.

وكتب محمد العدل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "قرار أن يلعب الزمالك بطولة السوبر السعودي أبطال الدوري، لن يزيد الزمالك شيئا حتى لو حصل عليها ليست بطولة ولكن هو موقف يزيد الاحتقان بين جماهير الأندية صاحبة الحق بعد الأهلي.. أنها ضرب لصناعة كرة القدم في مصر من الاتحاد العربي ياريت ناخد بالنا».

ليرد تركي آل الشيخ "أنت لو تركز في الحجات اللي كنت تديرها في الزمالك أحسن لك من الكورة ... دنتا عاله على أخواتك والمجتمع".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا لا يريد النظام الاعتراف بوجود معارضة سياسية ؟!

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «الجبلاية» تتجه لاستبعاد «صلاح» من مواجهة النيجر
» «بابا الفاتيكان» يرد على مطالب عزله بسبب الانتهاكات الجنسية
» ننشر حيثيات إلغاء إدراج "أبوتريكة" علي قوائم الإرهاب
» السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا متجه نحو جازان
» الزمالك يفجر الخلاف بين «آل الشيخ» و«العدل»
» ننشر تحقيقات النيابة في واقعة انتحار ضابط شرطة
» رد ناري من وكيل «صلاح» على مؤتمر اتحاد الكرة
» «البورصة» تخسر 800 مليون جنيه
» الجماهير ممنوعة من حضور هذه المباريات
» في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يهدد وكيل «صلاح»
» بالصور.. مدير أمن الغربية يقود حملة على "التوك توك" بطنطا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:06 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل