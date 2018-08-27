» الزمالك يفجر الخلاف بين «آل الشيخ» و«العدل»

27 أغسطس 2018 - 07:47 م

شن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي، هجومًا لاذعًا ضد المنتج محمد العدل بسبب انتقاده، لاختيار الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر بعد اعتذار الأهلي قبل أن يتراجع الأخير عن قراره.

وكتب محمد العدل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "قرار أن يلعب الزمالك بطولة السوبر السعودي أبطال الدوري، لن يزيد الزمالك شيئا حتى لو حصل عليها ليست بطولة ولكن هو موقف يزيد الاحتقان بين جماهير الأندية صاحبة الحق بعد الأهلي.. أنها ضرب لصناعة كرة القدم في مصر من الاتحاد العربي ياريت ناخد بالنا».

ليرد تركي آل الشيخ "أنت لو تركز في الحجات اللي كنت تديرها في الزمالك أحسن لك من الكورة ... دنتا عاله على أخواتك والمجتمع".